Истребитель F-16 военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения во время учений на авиабазе Леуварден, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Маневры проходили 21 января. По данным издания Nederlandse Omroep Stichting, два истребителя F-16 открыли огонь из пушек, и один из них пострадал от собственного выстрела - была повреждена оболочка самолета, а осколки боеприпаса попали в двигатель.

Инцидент обошелся без пострадавших. Пилоту удалось посадить поврежденный самолет на территории военного полигона Влиорса.

Инспекторы Королевских ВВС Нидерландов проводят внутреннее расследование.