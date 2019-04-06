Турция, закупая российские зенитные ракетные системы С-400, защитит свои границы, в первую очередь от нападений из Сирии, а также обеспечит безопасность стран ЕС и НАТО, заявил пресс-секретарь Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, Омер Челик, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В беседе с журналистами в субботу, 6 апреля, он напомнил, что Турция изначально хотела закупить американские зенитные ракетные комплексы Patriot, для чего планировала взять кредит, но США предложили невыгодные условия. Поэтому Турция подписала соглашение с Россией по С-400.

Челик сообщил также, что системы С-400 будут поставлены в страну уже в июле, пишет ТАСС.

Президент Эрдоган заявил накануне, что соглашение с Москвой о поставках зенитных ракетных комплексов С-400 финализировано, и Анкара уже платит по контракту.