Ранее правоохранительные органы ФРГ произвели обыск в квартире подозреваемого в отправке более 200 электронных писем с угрозами взрывов в суды и другие учреждения по всей Германии. По данным полиции, в ходе обыска в квартире подозреваемого в Шлезвиг-Гольштейне были изъяты улики. Предполагается, что с апреля 2018 года подозреваемый, в отношении которого было начато расследование, отправлял в суды и другие учреждения угрозы с подписью "Национал-социалистическое наступление".