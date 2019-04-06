В Германии арестовали подозреваемого в рассылке судам писем с угрозами
6 апреля 2019 18:16 166
Правоохранительные органы ФРГ арестовали подозреваемого в отправке более 200 электронных писем с угрозами взрывов в суды и другие учреждения по всей Германии, в квартире которого ранее был произведен обыск, сообщает прокуратура Берлина, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"На основании письменных материалов, найденных при обыске, был выдан и приведен в исполнение ордер на арест подозреваемого из Шлезвиг-Гольштейна из-за указаний к совершению серьезного преступления, представляющего угрозу государственной безопасности", - сообщила прокуратура в Twitter.
По информации прокуратуры, в настоящее время подозреваемый находится в предварительном заключении.
Ранее правоохранительные органы ФРГ произвели обыск в квартире подозреваемого в отправке более 200 электронных писем с угрозами взрывов в суды и другие учреждения по всей Германии. По данным полиции, в ходе обыска в квартире подозреваемого в Шлезвиг-Гольштейне были изъяты улики. Предполагается, что с апреля 2018 года подозреваемый, в отношении которого было начато расследование, отправлял в суды и другие учреждения угрозы с подписью "Национал-социалистическое наступление".