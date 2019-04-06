Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 55 млн канадских долларов ($41 млн) разыгран в Канаде. Об этом в субботу сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Выпавшие номера -1, 2, 16, 21, 23, 25 и 28. Бонус-число - 48", - уточнили организаторы. На данный момент известно, что выигрышный билет был продан в провинции Онтарио, более точной информации пока не поступало. Еще восемь участников розыгрыша стали обладателями утешительного приза в размере 1 млн канадских долларов ($750 тыс.) каждый.

Согласно правилам канадских национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, при этом имя победителя должно стать достоянием общественности.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов ($49,5 млн) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года. В последний раз максимальный джекпот в Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов ($44,2 млн) был разыгран в январе. Обладателями многомиллионного выигрыша стали сразу девять сотрудников предприятия по производству автомобильных запчастей из города Гуэльф.