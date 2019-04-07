В Кутаиси будет построен завод по производству электромобилей. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на презентации первой индустриальной бизнес-группы, работающей в эко-направлении, передает Day.Az со ссылкой на Грузия Online.

"Я с большой радостью хочу вам сообщить, что впервые в нашем регионе, в Грузии начинается производство электромобилей. Компания "Чанган", являющаяся самым крупным производителем электромобилей в мире, стратегические партнеры которой - такие гиганты, как Volvo, Volkswagen и Ford, приняла решение, что именно в Грузии будет построен завод электромобилей, и уже с 2020 года мы сможем поставлять на рынок электромобили. Мы выбрали и город, у которого есть очень большой индустриальный опыт, город который любим каждым из нас. Завод электромобилей будет построен в Кутаиси", - заявил Мамука Бахтадзе.

По его же словам, производительность завода будет - 40 000 автомобилей, из которых 50% предполагается для внутреннего рынка, а 20 000 пойдет на экспорт, в ЕС.

"Это величайший успех, электромобили, произведенные в Грузии, с надписью: "Made in Georgia", будут главным экспортным продуктом на европейском рынке из Грузии. На этом заводе мы будем производить автомобили четырех моделей, предназначенные для всех граждан Грузии, и наши граждане смогут продать свои старые автомобили и купить новые электромобили. Это будет доступно всем. Хочу сказать и то, что нам пришлось преодолеть очень большую конкуренцию, несколько очень крупных и сильных стран проявляли интерес к созданию этого производства у них. Я хочу особо поблагодарить всех тех, кто внес свой вклад в то, что именно в Грузии будет создано такое высокотехнологичное производство, это большая победа, и я убежден, что таких побед у нас впереди будет еще больше", - заявил Мамука Бахтадзе.