Взрыв на подводной лодке в Иране: много погибших
7 апреля 2019 00:01 351
Три человека погибли в результате взрыва на подводной лодке на северо-востоке Ирана. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом в субботу сообщает агентство IRNA со ссылкой на иранскую Организацию морской промышленности.
Как сообщается, взрыв произошел во время проведения ремонтных работ. По данным источников агентства, два члена экипажа оказались заблокированы при взрыве, а третий отправился к ним на помощь. Все три человека погибли.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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