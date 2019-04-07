Мобильные технологии не стоят на месте и с необычайной скоростью развиваются. Это касается и мобильного интернета. Еще несколько десятков лет назад люди не могли и помыслить об использовании карманного гаджета для серфинга "всемирной паутины". Теперь же появились первые города, в которых стала доступна сеть стандарта 5G.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, уже сейчас жители Южной Кореи и граждане двух городов в Соединенных Штатах смогут почувствовать разницу в использовании 5G-интернета. Как сообщает пресс-центр компании Verizon, новый интернет-стандарт для мобильных устройств запущен в Миннеаполисе и Чикаго, а вскоре новинка появится и в других городах США, передает Day.Az.

Кроме того, пользователи южнокорейских мобильных операторов SK Telecom и KT также уже сейчас могут попробовать "прогуляться" по интернету с использованием 5G. Правда для того, чтобы ознакомиться с новым стандартом необходимо, чтобы смартфон поддерживал 5G. Однако сейчас с этим не должно возникнуть проблем. Многие современные телефоны включают в себя эту функцию.

Также стало известно, что скоро внедрение 5G наберет обороты. Компания Ericsson сообщила, что уже сейчас руководство компании подписало 18 соглашений для развертывания нового стандарта в ряде стран.

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