10:30

По меньшей мере 6 человек, в том числе дети, были ранены в результате стрельбы в Чикаго. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Chicago Tribune.

Сообщается, что стрельба произошла в субботу во время семейного праздника около 18.25 по местному времени в районе Вест Инглвуд, в результате были ранены 6 человек, в том числе два ребенка.

Восьмилетний мальчик был ранен в грудь, десятилетняя девочка - в голень. Оба ребенка были госпитализированы, врачам удалось стабилизировать их состояние. Кроме того, ранения получили одна девушка и три мужчины. Все пострадавшие были доставлены в больницу, состояние девушки оценивается как критическое.

На данный момент у полиции нет информации о подозреваемых.

---------

09:51

В результате стрельбы, открытой в пригороде Чикаго (США, штат Иллинойс), ранения получили, как минимум, пять человек, в том числе, один ребенок, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По данным местных СМИ, инцидент произошел во время семейного праздника. О личности стрелявшего и причинах случившегося пока ничего не известно, передает ТАСС.