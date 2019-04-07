В расположенном в пригороде столицы Копенгагена городе Херсхольме по подозрению в причастности к произошедшей накануне вечером стрельбе задержаны, по меньшей мере, 14 человек в возрасте от 20 до 32 лет, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщалось, в субботу, 6 марта, в Херсхольме неизвестными злоумышленниками была открыта стрельба, в результате которой несколько человек получили огнестрельные ранения, напоминает ТАСС. Других подробностей инцидента пока обнародовано не было.