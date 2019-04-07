На территории Бельгии, Голландии и Франции по обвинения в наркоторговле и организации нелегальной миграции арестованы более 60 человек - членов опасной албанской преступной группировки, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В проведенной одновременно во всех странах полицейской операции приняли участие свыше 600 сотрудников правоохранительных органов, сообщает РИА Новости. Среди арестованных оказались восемь проживавших в Бельгии граждан Италии.