В Европе арестованы десятки албанских мафиози
7 апреля 2019 10:08 154
На территории Бельгии, Голландии и Франции по обвинения в наркоторговле и организации нелегальной миграции арестованы более 60 человек - членов опасной албанской преступной группировки, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В проведенной одновременно во всех странах полицейской операции приняли участие свыше 600 сотрудников правоохранительных органов, сообщает РИА Новости. Среди арестованных оказались восемь проживавших в Бельгии граждан Италии.
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