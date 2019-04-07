Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште после того, как Киев не пустил главу Демократического союза венгров Румынии Хунора Келемена в страну, сообщает Agerpres, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Келемена, он планировал принять участие в торжественных мероприятиях в Ужгороде, но ему "без какого-либо ясного объяснения" не позволили въехать в Украину.

В МИД Венгрии назвали действия украинских властей "неприемлемыми".