МИД Венгрии вызвал посла Украины
7 апреля 2019 10:51 253
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште после того, как Киев не пустил главу Демократического союза венгров Румынии Хунора Келемена в страну, сообщает Agerpres, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам Келемена, он планировал принять участие в торжественных мероприятиях в Ужгороде, но ему "без какого-либо ясного объяснения" не позволили въехать в Украину.
В МИД Венгрии назвали действия украинских властей "неприемлемыми".
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