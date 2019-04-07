Американская авиакомпания Boeing скорректировала производственный план по самолетам модели 737 MAX на фоне многочисленных проблем с эксплуатацией лайнеров.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, с апреля компания будет выпускать 42 самолета вместо 52. В Boeing отметили, что это временное решение, связанное с приостановкой поставок 737 Max, передает Day.Az.

Корпорация сосредоточится на сертификации программного обеспечения и доведении самолетов до состояния летной готовности. Сокращений сотрудников не планируется.

Самолет Boeing 737 MAX 8 Ethiopian Airlines со 157 пассажирами на борту разбился недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. Погибли граждане 35 стран.

Как сообщил гендиректор перевозчика, перед трагедией пилоты пожаловались на неполадки "с управлением полетом".

Предварительные результаты расследования показали, что самолет имел ошибочный угол ввода "датчика атаки", который активировал функцию MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Позже стало известно об еще одной ошибке ПО, уже не связанной с системой MCAS. В компании назвали ее "относительно незначительной", однако источники американских СМИ утверждают, что речь идет о критически важном для безопасности полетов вопросе.

Это вторая катастрофа с самолетами MAX 8 за пять месяцев: в октябре прошлого года потерпел крушение индонезийский лайнер Lion Air. Погибли 189 человек. При этом данные самописцев разбившегося в Эфиопии самолета показали сходство двух происшествий.

После трагедий некоторые страны, в частности США, Канада, Китай, Австрия, Франция, Италия, Швейцария, Грузия, Мексика, Индия, Япония, а также Россия запретили полеты Boeing этой модели.