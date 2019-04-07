Вдовы Валерия Золотухина не стало 6 апреля. Вторая жена актера, Тамара Золотухина, скончалась в возрасте 70 лет, передает Day.Az со ссылкой на Звезда.

О смерти Тамары Золотухиной написала в Facebook ее подруга, актриса Театра на Таганке Рената Сотриади.

Дата и место прощания и похорон будут объявлены позже.

Тамара стала женой актера Валерия Золотухина в 1978 году. У них был сын Сергей, который в 2007 году покончил жизнь самоубийством. Самого Валерия Золотухина не стало в 2013-м. Последние годы он жил в гражданском браке с актрисой Ириной Линдт, от которой у него родился сын Иван. Однако официальный брак с Тамарой Валерий Сергеевич не расторгал. На похоронах актера присутствовали обе женщины.