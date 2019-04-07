В Пекине произошло землетрясение
7 апреля 2019 12:14 70
Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Пекине. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает китайский сейсмологический центр.
Подземные толчки были зафиксированы в 13.25 по местному времени в районе Хайдянь.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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