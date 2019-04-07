Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Пекине. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает китайский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы в 13.25 по местному времени в районе Хайдянь.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров.