Сильный взрыв в Тбилиси, есть пострадавшие - ФОТО
7 апреля 2019 14:13 341
Взрыв прогремел некоторое время назад в одном из многоквартирных жилых домов в тбилисском районе Дигоми. Об этом сообщает телекомпания "Рустави 2", передает Day.Az со ссылкой на newsgeorgia.ge.
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа в квартире на третьем этаже корпуса. Согласно распространившейся информации, в результате происшествия пострадали три человека, состояние одного из них.
При взрыве повреждено было остекление десятков квартир, обломки строительных конструкций разметало на десятки метров.
В настоящее время на месте мобилизованы бригады "скорой", полиция и сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
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