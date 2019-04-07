Взрыв прогремел некоторое время назад в одном из многоквартирных жилых домов в тбилисском районе Дигоми. Об этом сообщает телекомпания "Рустави 2", передает Day.Az со ссылкой на newsgeorgia.ge.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа в квартире на третьем этаже корпуса. Согласно распространившейся информации, в результате происшествия пострадали три человека, состояние одного из них.

При взрыве повреждено было остекление десятков квартир, обломки строительных конструкций разметало на десятки метров.

В настоящее время на месте мобилизованы бригады "скорой", полиция и сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.





