Антитеррористическая операция в Турции
7 апреля 2019 15:12 140
В турецкой провинции Ширнак проводится антитеррористическая операция. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении министерства внутренних дел, передает Day.Az.
Согласно информации, в ходе операции были уничтожены пять террористов.
Отмечается, что антитеррористическая операция продолжается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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