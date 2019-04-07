В турецкой провинции Ширнак проводится антитеррористическая операция. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении министерства внутренних дел, передает Day.Az.

Согласно информации, в ходе операции были уничтожены пять террористов.

Отмечается, что антитеррористическая операция продолжается.