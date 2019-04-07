Варшава собирается выставить Германии крупный счет за ущерб, причиненный Польше во время Второй мировой войны. Сумму репараций депутат от правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Януш Шевчак оценил в 900 миллиардов долларов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В интервью порталу wPolityce.pl парламентарий назвал позором то, что "очевидный вопрос о последствиях истребления польских граждан и разрушения польской экономики немцами" в течение последних 30 лет игнорировался. Тем более удивительным Шевчак считает отношение политиков ФРГ, которые "поучают поляков в вопросах верховенства закона". Речь идет о сокращении дотаций со стороны Евросоюза для стран, нарушающих принципы верховенства права, передает РИА Новости.

Польша будет последовательно идти к получению репараций, добавил он, а Германия до погашения долга перед Польшей за Вторую мировую войну "должна сохранять исключительную сдержанность" в том, что касается нападок на польское правительство. Окончательный отчет парламентская комиссия по вопросам репараций должна представить до окончания полномочий текущего состава парламента - то есть, не позднее осени 2019 года.

Тему репараций в Польше начали обсуждать с июля 2017 года, когда лидер партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский заявил: его страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии. В Берлине не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций, напоминает ТАСС.

В Варшаве же утверждают: соглашение 1953 года было подписано с нарушением права под давлением СССР, к тому же оно касалось только уже не существующих ГДР и Польской Народной Республики. К тому же сама ПНР, по мнению местных аналитиков, не являлась самостоятельным суверенным государством.