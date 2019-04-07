ЦИК Украины подвел официальные итоги первого тура выборов президента Украины. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По результатам обработки электронных и бумажных протоколов, кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил 30,24 процента голосов, действующий президент Украины Петр Порошенко - 15,95 процента.

Отмечается, что теперь Зеленский и Порошенко могут приступить к агитации перед вторым туром голосования. Согласно принятому постановлению, второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.