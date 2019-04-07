Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила о риске того, что Brexit может "ускользнуть из рук". Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мэй обратилась к депутатам в субботу, 6 апреля, с призывом поддержать сделку с Евросоюзом. По ее словам, британское правительство оказалось поставлено перед жестким выбором: либо выйти из ЕС со сделкой, либо отказаться от Brexit.

Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС. "Я против этого. Важно, чтобы мы выполнили то, за что проголосовали люди, и для этого нам нужно принять сделку", - заявила она.