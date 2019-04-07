Слишком малые расходы на оборону страны делают Германию угрозой для НАТО. Об этом заявил немецкий депутат Биджан Джир-Сарай, передает издание Bild.

По мнению политика, Германия ограниченно соблюдает договоренности альянса. Он подчеркнул, что их нарушение, а также ненадежность вредит НАТО. Поэтому Германия должна сменить стратегию и увеличить расходы на оборону, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В статье под названием "Германия - угроза безопасности?" издание отмечает, что страну также критикуют США и другие иностранные партнеры. Однако под давлением союзников Германия все же взяла на себя обязательство увеличить оборонные расходы на саммите по случаю 70-й годовщины основания НАТО, подчеркивается в статье.