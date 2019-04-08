Сиамские близнецы из индийского штата Чхаттисгарх заявили, что не сожалеют об отказе от хирургической операции, которая могла разделить их. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

"Теперь нас нельзя разделить, даже если бы мы захотели, - говорят Шиванат и Шиврам Саху (Shivanath and Shivram Sahu), недавно отметившие 18-й день рождения. - Это было возможно, когда мы были детьми, а теперь поздно. Врачи сказали нам, что уже не смогут нас разделить. Но нам все равно не хотелось. Мы хотим остаться такими, как есть. Мы получили от Бога уникальный дар. С нашей точки зрения, у нас два тела, но одна душа".

Тела братьев соединяются в районе живота, поэтому у них отдельные легкие, сердце и руки, но общие желудок и ноги. Они без труда справляются с повседневными делами и научились бегать, опираясь на землю всеми шестью конечностями. Шиванат и Шиврам посещали обычную школу и входили там в число лучших учеников.

В 2014 году они прославились на весь мир благодаря опубликованному в интернете видео об их жизни. С ними связались несколько врачей и предложили свою помощь, однако близнецы отказались от операции.

В 2015 году сообщалось, что врачи из Саудовской Аравии смогли разделить сиамских близнецов из Йемена. У мальчиков по имени Абдулла и Абдурахман общие тазовые кости, кишечник и мочевыделительная система. Операция продолжалась около девяти часов.