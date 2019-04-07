На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 3,4, сообщает Trend со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 15.06 по времени UTC примерно в 46 километрах к северо-востоку от города Анталья. Очаг землетрясения залегал на глубине 25 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.