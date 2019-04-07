В Турции произошло землетрясение
7 апреля 2019 20:19 218
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 3,4, сообщает Trend со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 15.06 по времени UTC примерно в 46 километрах к северо-востоку от города Анталья. Очаг землетрясения залегал на глубине 25 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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