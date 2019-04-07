Электричество отключилось на всей территории Судана, заявило в воскресенье министерство водных ресурсов, мелиорации и электричества страны.

"Авария на линии электропередачи Рабак - Маскар - Сеннар - Маранджан - Альхасахиса привела к выходу из строя национальной энергосистемы", - говорится в сообщении министерства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ведомство в своем заявлении не привело никаких причин происшедшего, отметив лишь, что специалисты работают над восстановлением подачи электроэнергии.



Протесты в Судане продолжаются с декабря 2018 года. Беспорядки вспыхнули на фоне роста цен на хлеб и другие товары, что еще больше ухудшило и так бедственное положение суданцев. Первыми на улицы вышли жители городов Гедареф и Атбара в центральной части страны. В ряде городов был введен режим чрезвычайного положения. Глава комитета по надзору за расследованием событий в стране Амер Ахмад Ибрахим сообщил в конце января, что в результате протестов в Судане погибли по меньшей мере 30 человек. Также ранее сообщалось о 200 пострадавших.



В конце февраля после двух месяцев массовых акций протеста президент Судана Омар аль-Башир распустил центральное правительство, отправил в отставку глав всех провинций и объявил в стране чрезвычайное положение сроком на год для принятия экстренных мер по выходу из экономического кризиса. В конце марта аль-Башир выпустил указ о назначении аль-Махди, вернувшегося в страну из вынужденной эмиграции в середине декабря прошлого года, своим помощником.