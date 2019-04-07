Перестрелка на семейном празднике в США, ранены дети
7 апреля 2019 22:32 171
По меньшей мере шесть человек пострадали в результате стрельбы неподалеку от Чикаго.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Associated Press.
По информации агентства, инцидент произошел во время семейного праздника в Уэст Инглвуде в окрестностях к югу от Чикаго. Согласно уточненным данным, пострадали шестеро, в том числе двое детей, жизни которых ничего не угрожает. Одна из раненых женщин находится в критическом состоянии.
Личность стрелявшего на данный момент не установлена. По информации полиции, стрельба могла быть связана с конфликтом между враждующими преступными группировками.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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