В Москве объявили "желтый" уровень опасности
7 апреля 2019 23:22 391
Гидрометцентр России предупредил москвичей об опасной погоде в понедельник, 8 апреля, сообщает агентство "Москва", передает Day.Az.
Из-за сильно ветра в регионе объявлен "желтый" уровень опасности.
"Погода потенциально опасна", - сообщили синоптики.
Уточняется, что предупреждение о сильном ветре будет действовать в течение 12 часов начиная с 9:00 8 апреля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
7 апреля 22:32 257
Перестрелка на семейном празднике в США, ранены дети
7 апреля 21:08 429
Порошенко назначил Зеленскому дебаты
7 апреля 20:52 740
Одна из крупных стран полностью осталась без света
7 апреля 20:19 367
В Турции произошло землетрясение
7 апреля 20:01 1 929
Катастрофа в Африке: число жертв возросло до 847
7 апреля 19:55 352
Два канадца сорвали многомиллионный джекпот в лотерее
7 апреля 23:49
Сильный пожар в жилом доме в Баку
7 апреля 23:22
В Москве объявили "желтый" уровень опасности
7 апреля 23:03
Нурмагомедов отметил годовщину чемпионства в UFC
7 апреля 22:32
Перестрелка на семейном празднике в США, ранены дети
7 апреля 22:21
Еще одно землетрясение в Азербайджане
7 апреля 22:13
Азербайджан увеличил грузоперевозки через порт Батуми
7 апреля 21:59
Трагедия в Азербайджане, погиб пожилой мужчина
7 апреля 21:21
Появился спойлер о смерти героя "Игры престолов"
7 апреля 21:08
Порошенко назначил Зеленскому дебаты
7 апреля 21:01
İnsan orqanizmində maqnezium çatışmazlığının ƏLAMƏTLƏRİ
7 апреля 20:52
Одна из крупных стран полностью осталась без света
7 апреля 20:33
Азербайджанская дзюдоистка выиграла Гран-При в Турции
7 апреля 20:26
Nəsiminin ölümünə kədərlənən hökmdar kim olub? - TARİXİ FAKT
7 апреля 20:19
В Турции произошло землетрясение
-
7 Апр. 16:29 8 884
-
7 Апр. 19:04 7 611
-
7 Апр. 15:30 5 972
-
7 Апр. 16:22 5 057
-
7 Апр. 11:13 4 323