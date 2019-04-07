Гидрометцентр России предупредил москвичей об опасной погоде в понедельник, 8 апреля, сообщает агентство "Москва", передает Day.Az.

Из-за сильно ветра в регионе объявлен "желтый" уровень опасности.

"Погода потенциально опасна", - сообщили синоптики.

Уточняется, что предупреждение о сильном ветре будет действовать в течение 12 часов начиная с 9:00 8 апреля.