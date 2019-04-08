Глава Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кирстьен Нильсен покидает свой пост.

Об этом в воскресенье сообщил в Twitter президент Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Глава Министерства внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен покидает свой пост, я хочу поблагодарить ее за службу", - написал глава Белого дома.

Временно исполняющим обязанности главы МВБ назначен начальник Службы иммиграционного и таможенного контроля США Кевин Макэлинэн. "Уверен, что Кевин отлично справится с этой должностью!" - добавил американский лидер.

По данным информационного портала Axios, президент был недоволен Нильсен из-за отсутствия четкой позиции в миграционном вопросе, в частности, в отношении строительства стены на границе с Мексикой и депортации нелегальных мигрантов. Сам Трамп не называет причины этой кадровой перестановки.

Глава Белого дома 15 февраля подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны, что позволит Трампу получить в целом около $8 млрд. Средства пойдут на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью 376,5 км. В администрации полагают, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.