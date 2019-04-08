Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко вернуть ему украинских паспорт.

Об этом сообщает "Украинская правда", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Лишили вы меня гражданства с нарушением украинского законодательства и с нарушением международных норм", - сказал Саакашвили.

По его словам, у Порошенко достаточно времени до второго тура президентских выборов, чтобы "поступить по закону".

Он также добавил, что с ним на Украине поступили "подло и незаконно".