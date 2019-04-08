Саакашвили призвал Порошенко вернуть ему паспорт
8 апреля 2019 09:02 247
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко вернуть ему украинских паспорт.
Об этом сообщает "Украинская правда", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Лишили вы меня гражданства с нарушением украинского законодательства и с нарушением международных норм", - сказал Саакашвили.
По его словам, у Порошенко достаточно времени до второго тура президентских выборов, чтобы "поступить по закону".
Он также добавил, что с ним на Украине поступили "подло и незаконно".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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