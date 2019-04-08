Бывший гендиректор Korean Air Lines Чо Ян Хо скончался в возрасте 70 лет. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Чо Ян Хо умер в США от хронического заболевания.

Как отмечается, подробности смерти экс-гендиректор Korean Air Lines пока неизвестны.

При этом Чо Ян Хо в марте был исключен из совета директоров компании в связи с чередой скандалов.

Korean Air Lines исключила Чо Ян Хо для улучшения имиджа компании.