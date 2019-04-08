American Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX
8 апреля 2019 09:00 198
Авиакомпания American Airlines заявила о приостановке полетов самолетов Boeing 737 MAX до 5 июня. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает ТАСС.
По данным агентства, компания продлила действия запрета для лайнеров, чтобы обеспечить "большую определенность и избежать срывов полетов".
Как отмечается, подобное решение приведет к отмене около 90 рейсов American Airlines ежедневно.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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