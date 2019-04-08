Авиакомпания American Airlines заявила о приостановке полетов самолетов Boeing 737 MAX до 5 июня. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает ТАСС.

По данным агентства, компания продлила действия запрета для лайнеров, чтобы обеспечить "большую определенность и избежать срывов полетов".

Как отмечается, подобное решение приведет к отмене около 90 рейсов American Airlines ежедневно.