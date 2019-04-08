Акционеры японского автоконцерна Nissan на внеочередном собрании в понедельник исключили из совета директоров Карлоса Гона, обвиняемого в финансовых махинациях. Ранее, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, он занимал пост главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.

Вместе с Гоном из совета директоров исключен один из его ближайших сподвижников Грег Келли, также обвиняемый в махинациях. При этом акционеры проголосовали за включение нового президента Renault Жан-Доминика Сенара в состав совета директоров Nissan.

"Мы должны признать, что у нас были проблемы в управлении", - сказал генеральный директор Nissan Хирото Саикава по итогам встречи. По его словам, экс-глава альянса не получит никакой денежной компенсации в связи с увольнением.

Несмотря на то, что Гон еще в прошлом году был уволен с поста председателя совета директоров Nissan, он оставался его членом и мог принимать участие в заседаниях. После выхода из тюрьмы под залог в марте адвокаты Гона несколько раз подавали соответствующие прошения, однако суд их отклонял.

Гон и его близкий сотрудник, бывший член совета директоров Nissan Грег Келли, были арестованы 19 ноября прошлого года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Речь идет о том, что Гон не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 года по 2018 год. По данным следствия, он переложил на эту корпорацию свои личные финансовые потери от неудачных операций с ценными бумагами в 2008 году.

Келли, которого обвиняют в соучастии в этих махинациях, был отпущен под залог в конце прошлого года, однако Гону в этом было дважды отказано. После того, как у Гона в этом году появился новый адвокат, защита решила подать еще один запрос об освобождении. В результате 6 марта Гон был освобожден из тюрьмы под залог в $9 млн, однако 4 апреля его вновь арестовали в связи с новыми подозрениями в махинациях.