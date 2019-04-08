В турецкой провинции Сакарья перевернулся пассажирский автобус, в результате чего, по предварительным данным, пострадали 33 человека. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что автобус упал в ущелье.

Все пострадавшие являются гражданами Турции. Они были госпитализированы в ближайшие больницы.

Как отмечают СМИ, состояние пятерых пострадавших тяжелое.