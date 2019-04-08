Крупное ДТП в Турции, десятки пострадавших
8 апреля 2019 09:11 181
В турецкой провинции Сакарья перевернулся пассажирский автобус, в результате чего, по предварительным данным, пострадали 33 человека. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что автобус упал в ущелье.
Все пострадавшие являются гражданами Турции. Они были госпитализированы в ближайшие больницы.
Как отмечают СМИ, состояние пятерых пострадавших тяжелое.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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