По меньшей мере два человека погибли, пятеро пострадали в результате взрыва в городе Джелалабад в провинции Нангархар в Афганистане. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал Tolo News.

По данным телеканала, самодельная бомба была установлена внутри военного автомобиля.

По словам представителя полиции Фарида Кхана, раненые были доставлены в ближайший госпиталь.