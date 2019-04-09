Жительница Краснокаменска избила любовницу своего мужа, теперь ей придется заплатить за это 15 тысяч рублей компенсации. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщила пресс-служба Забайкальского краевого суда.

В пресс-службе рассказали, что 1 января 2018 года женщина застала своего мужа с любовницей. Согласно материалам дела, она разозлилась и ударила супруга сапогом. Любовница в ответ начала ее нецензурно оскорблять, за что тоже была избита. Женщина была признана виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

По данным ведомства, любовница, пострадавшая от побоев, подала иск о возмещении морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

"Суд первой инстанции удовлетворил ее иск частично, определив размер компенсации в 70 тысяч рублей. В апелляционной жалобе ответчица обратила внимание суда на то, что и ей была причинена моральная и нравственная травма, а семейные отношения в итоге распались", - добавили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что с учетом новых исследованных доказательств размер компенсации морального вреда был снижен до 15 тысяч рублей.