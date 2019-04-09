Жительница России выплатит любовнице мужа компенсацию
Жительница Краснокаменска избила любовницу своего мужа, теперь ей придется заплатить за это 15 тысяч рублей компенсации. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщила пресс-служба Забайкальского краевого суда.
В пресс-службе рассказали, что 1 января 2018 года женщина застала своего мужа с любовницей. Согласно материалам дела, она разозлилась и ударила супруга сапогом. Любовница в ответ начала ее нецензурно оскорблять, за что тоже была избита. Женщина была признана виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью.
По данным ведомства, любовница, пострадавшая от побоев, подала иск о возмещении морального вреда в размере 150 тысяч рублей.
"Суд первой инстанции удовлетворил ее иск частично, определив размер компенсации в 70 тысяч рублей. В апелляционной жалобе ответчица обратила внимание суда на то, что и ей была причинена моральная и нравственная травма, а семейные отношения в итоге распались", - добавили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что с учетом новых исследованных доказательств размер компенсации морального вреда был снижен до 15 тысяч рублей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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