Индия вывела своих миротворцев из Ливии
Индия вывела последнюю часть своего миротворческого контингента из Ливии на фоне резко обострившейся ситуации под Триполи. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает в понедельник газета The Indian Express.
По информации издания, которое ссылается на МИД Индии, остававшиеся в ливийской столице 15 бойцов индийской военизированной полиции, которые находились в Ливии с миротворческими функциями, срочно покинули ее.
Подразделения Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара ведут в настоящее время наступление на Триполи. 4 апреля Хафтар объявил о начале похода на город, его войска штурмуют столицу главным образом с южного направления. Они ведут там ожесточенные бои с вооруженными формирования заседающего в Триполи Правительства национального согласия Фаиза Сараджа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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