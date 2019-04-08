Индия вывела последнюю часть своего миротворческого контингента из Ливии на фоне резко обострившейся ситуации под Триполи. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает в понедельник газета The Indian Express.

По информации издания, которое ссылается на МИД Индии, остававшиеся в ливийской столице 15 бойцов индийской военизированной полиции, которые находились в Ливии с миротворческими функциями, срочно покинули ее.

Подразделения Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара ведут в настоящее время наступление на Триполи. 4 апреля Хафтар объявил о начале похода на город, его войска штурмуют столицу главным образом с южного направления. Они ведут там ожесточенные бои с вооруженными формирования заседающего в Триполи Правительства национального согласия Фаиза Сараджа.