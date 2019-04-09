Американка намерена подать в суд на армию США из-за разногласий по поводу ее хиджаба. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает ABC News.

Сесилия Валдовинос (Cesilia Valdovinos) уже на протяжении семи лет служит в Сухопутных войсках, а ислам приняла в 2016 году и с тех пор носит хиджаб. Она утверждает, что из-за этого с 2018-го стала подвергаться нападкам, которые начались, когда ее отправили в Афганистан. Женщина рассказала, что сослуживцы обзывали ее террористом, членом группировки "Исламское государство" (запрещена в России), ниндзя и "девочкой с капюшоном".

По словам Валдовинос, нападки не прекратились, когда она вернулась в США. Здесь уже в 2019-м старший по званию заставил ее снять хиджаб, чтобы убедиться, правильно ли собраны ее волосы. Женщина утверждает, что именно из-за всей этой ситуации ее также понизили в звании, с сержанта до специалиста. В этой связи она намерена подать в суд на американскую армию.

В то же время в вооруженных силах отрицают, что ее понижение и ситуация с хиджабом связаны: женщину обвиняют в неподобающих отношениях с сослуживцем, которые она отрицает. При этом вопрос со снятием головного убора объясняют тем, что волосы женщины были "очевидно собраны не по уставу". Отмечается, что это подтвердилось, когда она сняла хиджаб, а сам инцидент был разрешен, когда Валдовинос их поправила. Женщина же утверждает, что под хиджабом у нее была специальная шапочка, и волосы распустились, когда она ее снимала.

Солдатам в США разрешено носить религиозные головные уборы вроде хиджаба или сикхского тюрбана. Для этого нужно получить разрешение у непосредственного командира.

В марте 2018-го сообщалось, что власти американского города Нью-Йорк выплатят по 60 тысяч долларов компенсации трем мусульманкам, которых полиция принудила снять хиджабы.