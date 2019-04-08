Более тысячи военных и пожарных пытаются справиться с вновь вспыхнувшими лесными пожарами в провинции Сычуань на юго-западе Китая, которые уже унесли жизни 30 человек, Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Синьхуа.

На прошлой неделе стало известно о гибели 30 пожарных, которые принимали участие в тушении пожара в уезде Мули в Ляншань-Ийском автономном районе. Пожар, возникший 30 марта, был потушен 2 апреля, однако из-за сильного ветра огонь разгорелся с новой силой.

Кроме того, появились еще два новых очага возгорания в уездах Юэси и Мяньнин.

По состоянию на 10.00 по местному времени на борьбу с огнем были направлены три вертолета. Более тысячи военных, пожарных и местных жителей задействованы в тушении пожара.