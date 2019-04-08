Эрдоган: Турция готова к операции в Сирии
8 апреля 2019 12:25 162
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара полностью готова к проведению новой операции в Сирии и будет обсуждать этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, он заявил в понедельник перед вылетом в Москву.
"У нас все готово [для операции]. Мы подготовили все, что необходимо, вдоль границы с Сирией. В ходе двусторонней встречи [с Путиным] мы это будем обсуждать", - сказал он в эфире телеканала NTV.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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