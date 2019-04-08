Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара полностью готова к проведению новой операции в Сирии и будет обсуждать этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, он заявил в понедельник перед вылетом в Москву.

"У нас все готово [для операции]. Мы подготовили все, что необходимо, вдоль границы с Сирией. В ходе двусторонней встречи [с Путиным] мы это будем обсуждать", - сказал он в эфире телеканала NTV.