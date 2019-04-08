Несколько часов назад археологи в прямом эфире вскрыли древнеегипетскую гробницу и обнаружили там саркофаг с мумией, которой уже 3000 лет.

Каждый свой шаг и движение они транслировали. Что примечательно, сам саркофаг они открывали вообще без масок и даже перчаток, которые должны были защитить их от ядовитых испарений, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Чьи останки обнаружили исследователи, точно не понятно. Но именно в этой гробнице покоятся те, кто в Египте принадлежал к высшему классу.

Теперь находку будут исследовать в лаборатории, а за судьбой и состоянием ученых сейчас будут следить врачи.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

