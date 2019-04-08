Археологи нашли саркофаг с мумией в древнеегипетской гробнице - ВИДЕО
8 апреля 2019 12:46 123
Несколько часов назад археологи в прямом эфире вскрыли древнеегипетскую гробницу и обнаружили там саркофаг с мумией, которой уже 3000 лет.
Каждый свой шаг и движение они транслировали. Что примечательно, сам саркофаг они открывали вообще без масок и даже перчаток, которые должны были защитить их от ядовитых испарений, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Чьи останки обнаружили исследователи, точно не понятно. Но именно в этой гробнице покоятся те, кто в Египте принадлежал к высшему классу.
Теперь находку будут исследовать в лаборатории, а за судьбой и состоянием ученых сейчас будут следить врачи.
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