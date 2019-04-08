Страшный пожар на российском нефтехранилище - ОБНОВЛЕНО
8 апреля 2019 14:02 307
14:02
Открытое горение на площади 3,6 тысячи квадратных метров ликвидировано в нефтехранилище в Нефтекумском городском округе на Ставрополье. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает ГУ МЧС по региону.
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13:23
Пожар на площади 3,6 тысячи квадратных метров начался на открытом хранилище с нефтепродуктами в Нефтекумском городском округе Ставропольского края. Об этом, как передает Day.Az, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Площадь возгорания - 3,6 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, горящее хранилище размером 60 на 60 метров принадлежит УПСВ "Зимняя Ставка". К тушению пожара в настоящее время привлечены 18 человек и шесть единиц техники.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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