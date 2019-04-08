ЕС продлил санкции против Ирана
8 апреля 2019 13:28 192
Евросоюз продлил на один год ограничительные меры в отношении Ирана, которые были введены "в связи с нарушением прав человека" в этой стране. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе.
"Сегодня Совет продлил до 13 апреля 2020 года ограничительные меры ЕС в ответ на серьезные нарушения прав человека в Иране", - отмечается в нем.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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