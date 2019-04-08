В Австралии пара любителей дайвинга решили провести свадебную церемонию под водой. Необычную свадьбу снял на видео случайный свидетель, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.



Австралийка Жюль Кейси рассказала, что она выгуливала собаку на пляже, когда увидела свадебную вечеринку. Церемония должна была пройти под водой и это очень удивило женщину.



Кейси работает морским биологом и имеет собственное подводное снаряжение. Она быстро сбегала домой взяла все необходимое для погружения и смогла снять на видео подводную свадьбу, передает Day.Az со ссылкой на hronika.info.

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