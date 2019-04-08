Отделения Великобритании от Евросоюза без ратифицированной обеими сторонами договоренности об условиях этого процесса все еще можно избежать. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости,, сказал еврокомиссар по сельскому хозяйству Фил Хоган на пресс-конференции в понедельник.

"Здравый смысл может все еще возобладать, и этого сценария можно еще избежать", - сказал он о "жестком" Brexit, констатировав при этом повышенный риск такого "развода".

Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума должна была покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года. В пятницу премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС перенести дату Brexit на 30 июня 2019 года из-за того, что парламент отказался одобрить предложение британского правительства по тексту соглашения с Евросоюзом. Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил о том, что в связи с итогом голосования по договору о Brexit в британском парламенте 10 апреля состоится экстренный саммит ЕС.