Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) покидают территорию международного аэропорта Триполи. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News Arabia, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, контроль над стратегическим объектом занимают группировки, лояльные Правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.

Подразделения ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара захватили аэропорт 6 апреля и установили над ним полный контроль. Международный аэропорт Триполи выведен из строя в 2014 году.

Как сообщает телеканал Al-Hadath ЛНА объявила, что взяла под контроль большинство пригородных районов Триполи.

Кроме того, отмечается, что подразделения армии стараются не входить в жилые кварталы, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Военные закрепились на четырех из семи направлений, по которым ведется наступление.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала к "срочному гуманитарному прекращению огня для оказания помощи раненым и гражданским лицам", оказавшихся в зонах, где ведутся боевые действия.