Видеокамера, установленная в подземном переходе, в декабре прошлого года запечатлела противостояние, произошедшее между пешеходами.

Неизвестный молодой человек имел неосторожность продемонстрировать смелость перед приятелем и ударить девушку, идущую вместе со своим бойфрендом, который попытался наказать наглеца. Но представительнице слабого пола после того, как хулиган нанёс сокрушительный удар её защитнику, пришлось вступить в бой и нокаутировать обоих уличных хулиганов.

Видеоролик, опубликованный на днях на странице развлекательного сообщества в Fасеbооk, набрал сотни тысяч просмотров и вызвал подозрения в его подлинности со стороны некоторых интернет-скептиков, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

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