В подвале одного из домов в Термезе (центр Сурхандарьинской области на юге Узбекистана) в понедельник прогремел взрыв, есть пострадавшие. Как передает Day.Az, об этом сообщил РИА Новости представитель УВД Сурхандарьинской области страны.

"Ориентировочно в 10.30 в подвале одного из домов в Термезе прогремел взрыв. По предварительным данным, есть пострадавшие", - сказал представитель УВД.

Он добавил, что в настоящий момент уточняется характер взрыва, а также число пострадавших.

В МЧС Узбекистана РИА Новости сообщили, что также уточняют информацию о взрыве.