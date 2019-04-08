В Узбекистане прогремел взрыв, есть пострадавшие
8 апреля 2019 16:45 234
В подвале одного из домов в Термезе (центр Сурхандарьинской области на юге Узбекистана) в понедельник прогремел взрыв, есть пострадавшие. Как передает Day.Az, об этом сообщил РИА Новости представитель УВД Сурхандарьинской области страны.
"Ориентировочно в 10.30 в подвале одного из домов в Термезе прогремел взрыв. По предварительным данным, есть пострадавшие", - сказал представитель УВД.
Он добавил, что в настоящий момент уточняется характер взрыва, а также число пострадавших.
В МЧС Узбекистана РИА Новости сообщили, что также уточняют информацию о взрыве.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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