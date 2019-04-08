В Китае грабитель, пытавшийся скрыться от полиции, вылез из окна на 22 этаже дома и повис на карнизе. Видео выложило издание Daily Mail.

Сообщается, что мужчину, владельца квартиры, подозревали в ограблении. По версии полиции, он напал с ножом на владелицу одного из местных магазинов, забрал банковскую карту и снял с нее 10 тысяч юаней.

Когда полицейские проникли в квартиру, они начали убеждать мужчину не совершать самоубийство и помогли ему вернуться в гостиную. Стражи правопорядка убедили молодого человека, что у него еще будет шанс изменить свою жизнь, но если он прыгнет вниз - точно нет, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Возле дома подозреваемого полицейские также нашли украденную банковскую карту, одежду и орудия преступления. Мужчину задержали.

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