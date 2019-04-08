Эрдоган о важности российских туристов
8 апреля 2019 19:36 233
Туристы из России занимают важное место среди иностранных туристов, посещающих Турцию, сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в Москве в ходе заседания комитета сотрудничества двух стран.
Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Эрдоган отметил, что Турция и Россия также имеют огромный потенциал для увеличения товарооборота.
Он отметил, что в прошлом году товарооборот между Турцией и Россией составил 26 миллиардов долларов.
По словам Эрдогана, в этом году ожидается строительство сухопутного участка газопровода "Турецкий поток".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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