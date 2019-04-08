Туристы из России занимают важное место среди иностранных туристов, посещающих Турцию, сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в Москве в ходе заседания комитета сотрудничества двух стран.

Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Эрдоган отметил, что Турция и Россия также имеют огромный потенциал для увеличения товарооборота.

Он отметил, что в прошлом году товарооборот между Турцией и Россией составил 26 миллиардов долларов.

По словам Эрдогана, в этом году ожидается строительство сухопутного участка газопровода "Турецкий поток".