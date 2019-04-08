Запрет на экспорт лука, введенный на днях в Иране, привел к снижению цен на данный продукт на 40 процентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом рассказал директор Тегеранской ассоциации торговцев фруктами и овощами Гасан Сахиби Геранди.

По словам Геранди, отмена запрета на экспорт помидоров четвертого апреля привела к их двухкратному подорожанию. Цена помидоров на внутреннем рынке выросла до 50 тысяч риалов (около 1.2 доллара). До отмены запрета на экспорт помидоры стоили около 20 тысяч риалов (менее 0.5 доллара).