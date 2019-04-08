Американская компания из Орегона получила патент для фанерных плит. Документ позволяет строить из этого материала дома высотой до 18 этажей, передает Day.Az со ссылкой на Вести .

Фабрика занялась разработкой фанерной плиты три года назад. За это время разработка успешно прошла испытания по пожарной безопасности и получила различные сертификаты.

Фанерная плита состоит из 108 чередующихся слоев композитного материала и натурального шпона. Готовые панели можно использовать как для обшивки стен, так и для полноценного строительства.

Многослойные фанерные панели уже успели испытать в деле - их применили при строительстве трех зданий, пишет Archi.ru.