Соединенные Штаты приняли решение внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в список иностранных террористических организаций. Об этом сообщил в понедельник президент США Дональд Трамп, его заявление распространила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я официально объявляю о намерении моей администрации внести Корпус стражей исламской революции (КСИР), в том числе его силы специального назначения "Аль-Кудс", в список иностранных террористических организаций", - сказал он.

"Этот беспрецедентный шаг Госдепартамента является не только признанием того, что Иран выступает государством - спонсором терроризма, но также и того, что КСИР активно участвует [в террористической деятельности], финансирует и продвигает терроризм в качестве инструмента государственной политики. КСИР является главным средством правительства Ирана, с помощью которого оно направляет и осуществляет свою глобальную террористическую кампанию", - отметил президент.

"Этот шаг представляет собой первый случай, когда Соединенные Штаты вносят в список террористических организаций орган иностранного государства. Это лишь подчеркивает тот факт, что действия Ирана фундаментально отличаются от поведения других государств", - подчеркнул Трамп. По его словам, решение направлено на то, чтобы значительно расширить масштаб и силу давления на Тегеран. "Мы предельно ясно даем понять, какие будут риски ведения бизнеса с КСИР или предоставления ему помощи. Если вы ведете бизнес с КСИР, вы финансируете терроризм", - утверждал американский лидер.

"Мы продолжим усиливать финансовое давление и увеличивать издержки для иранского режима за его поддержку террористической деятельности до тех пор, пока он не прекратит свое губительное и противозаконное поведение", - заявил Трамп.